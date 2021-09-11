Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a, 'Benimle uğraşma, 60 bin engelli kadro sorununu çöz'

11 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 13 projenin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkındaki eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Benimle uğraşacağına boş olan 60 bin engelli kadrosu ile uğraşsana” dedi.

Yenişehir Engelsiz Yaşam Köyü’nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, “Covid-19 konusunda çok başarılı bir politika izlenmiyor. İktidar sahipleri yatsınlar kalksınlar CHP’li, İYİ Partili, Saadet Partili belediyelere teşekkür etsinler. Eğer bizim belediyelerimiz olmasaydı Türkiye çok daha büyük felaketlerle karşılaşırdı. Ülkeyi yönetemiyorlar. Bugün değerli beyefendi yine konuşma yapıyor. Tabii yine ana tema Kemal Kılıçdaroğlu. Yine bizi hedef alıyor. Onu fazla ciddiye almamamız lazım. Ciddiye alınacak kişi, engelli kadrolarını boş bırakmayan kişidir. Sen benimle uğraşacağına 60 bin boş engelli kadrosu var, onunla uğraşsana. Göreceksiniz, Allah’ın izniyle iktidar olacağız. Bu ülkede barış, huzur, kardeşlik nasıl olur, sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya göstereceğiz. Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırılmış olacak” diye konuştu. Önümüzdeki hafta Roman çalıştayı yapacaklarını kaydeden CHP lideri, “Roman kardeşlerimize hizmet etmek çok değerlidir. Onlar kamudan, kamu bürokrasisinden fazla yararlanamadılar” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da şunları söyledi: “Türkiye’nin ayrışmaya değil, birleşmeye ihtiyacı vardır. Bunu sağlayacak olan Millet İttifakı’dır. İlk seçimlerde bugünkü iktidar gidecek, Türkiye’de güzel yüzler ve aydınlık Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.”

GÜNDOĞDU’DA FENER ALAYI



İzmir’in kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü coşkusu, gece Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na kadar süren Fener Alayı ile devam etti. Athena konseriyle coşan İzmirlileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer selamladı. Soyer, “İzmir’in dağlarında çiçekler açıyor. Her biriniz o çiçeksiniz. Umudumuz sizsiniz. Biliyorum ki Türkiye’nin her yerinde çiçekler açtıracaksınız.” dedi. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekipleri Solo Türk ve Türk Yıldızları, hava gösterisi yaptı. Gündoğdu Meydanı’nda yapılan İzmir Airshow’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve binlerce yurttaş katıldı.

