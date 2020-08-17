Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına ilişkin açıklama

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 22:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davasına değindi.

"ABD Kongresi, 'Mal varlığı araştırılsın' dediğinde gıkı çıkmayan Erdoğan, ben paralarını yurda getir dediğimde 2 milyon TL’lik tazminat davası açmış" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış! Davayı ABD Kongresine açıp, 2 milyon TL değil 2 milyon dolar istemen gerekiyordu!" dedi.

Avukatı Ahmet Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerine iftirada bulunduğu iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gazetemiz yazı işleri müdürlerinden İpek Özbey'e verdiği röportajında "Mutfakta yangın var. Yurttaş, izlenen kötü siyasetin bedelini öder hale geldi. AKP’den beslenen dar bir çevre hariç AKP seçmeni de bu halde. AKP’den beslenenler memnun, dolar arttıkça onların gelirleri de artıyor. Erdoğan’ın serveti de artıyor. 83 milyon bir avuç insana çalışıyor. AKP’li bunu görüyor, mutfağında, tenceresinde görüyor. Erdoğan’a “Damadı görevden al” diyorum ama bir şey daha söyleyeyim. Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurtdışındaki servetini Türkiye’ye getirsin. Milyarlarca paraları var. Şunun için eminim: Trump, “Senin servetini, mal varlığını inceleyeceğiz, aklını başına al” dediğinde Erdoğan hiç sesini çıkarmadı. Erdoğan Ailesi'nin Türkiye’ye vergi açısından da ihanet ettiğini çok iyi biliyoruz. Man Adası’ndaki olay buydu. Vergi cennetlerinden gelecek paranın vergilendirilmesini sağlayacak kararname 2006 yılından bu yana çıkarılmıyor (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 30/7). Çünkü Erdoğan Ailesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vergi ödemek istemiyor" demişti.