Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çok sert zam uyarısı

02 Eylül 2021 Perşembe, 22:12

Doğal gazda sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapılması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara sert sözlerle seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Saray, sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yüzde 15 zam yaptı. Bu olduğunda bir sonraki adım, gerçekleşen zammın halka yansıtılmasıdır. Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme" dedi.

Size süre tanıdık, "oturun elektrik şirketleriyle konuşun ve 84 milyonu ilgilendirecek bir kış destek paketi açıklayın" dedik. Hazine'yi peşkeş çektiğiniz o şirketler biraz az kâr etsin, düşsün bu halkın sırtından artık! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 2, 2021

Kılıçdaroğlu, sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yapılan yüzde 15'lik zammın ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"SARAY, GÖZÜM ÜZERİNDE"

"Saray, sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yüzde 15 zam yaptı. Bu olduğunda bir sonraki adım, gerçekleşen zammın halka yansıtılmasıdır. Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme!

Size süre tanıdık, "oturun elektrik şirketleriyle konuşun ve 84 milyonu ilgilendirecek bir kış destek paketi açıklayın" dedik. Hazine'yi peşkeş çektiğiniz o şirketler biraz az kâr etsin, düşsün bu halkın sırtından artık!"

GEÇEN HAFTA DA SESLENMİŞTİ

Geçen hafta "Duyuyoruz ki elektrik şirketleri Saray'dan yeni zam oranı için onay istemişler" diyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme, sakın!" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, "Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli! Eğer bu soygun devam ederse biz halkımızla birlikte kararımızı verip, bu şirketlere ve faturalarına karşı adımlarımızı atacağız" demişti.