Kılıçdaroğlu'ndan 'İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız' paylaşımı

03 Mart 2021 Çarşamba, 09:43

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'İktidarımızın ilk haftasında' başlığıyla bir liste paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı listede Katar'a satılan Tank-Palet Fabrikası'nın geri alınması ve esnaftan alınan faizlerin sıfırlanması gibi dikkat çeken maddeler oldu.

O maddeler şöyle: