Kılıçdaroğlu'ndan 'İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız' paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız' başlığıyla 8 maddelik bir liste yayınladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'İktidarımızın ilk haftasında' başlığıyla bir liste paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı listede Katar'a satılan Tank-Palet Fabrikası'nın geri alınması ve esnaftan alınan faizlerin sıfırlanması gibi dikkat çeken maddeler oldu.
O maddeler şöyle:
Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası'nı hemen geri alıp, şanlı ordumuza iade edeceğiz.
Esnafın pandemi döneminde bankalardan aldığı kredilerin faizlerini silerek, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.
Bir kararname ile esnafın kira spotaj vergisini kaldıracağız.
Çiftçilerin bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacak, anaparayı ise makul ölçülerde takside bağlayacağız.
KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizleri durduracak; borçların faizlerini silecek; borçlu iş sahibi olduğunda anaparayı makul taksitlere böleceğiz.
Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 polis, 8 sivil toplam 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamını faiziyle birlikte hak sahiplerine vereceğiz.
15 Temmuz Şehit ve Gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını, faizleri ile birlikte hak sahiplerine vereceğiz.
Hangi koşulda, bedeli ne olursa olsun; vatan topraklarına sahip çıkacak, Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri götürerek, orada şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız.
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