Kılıçdaroğlu’ndan Mısra Öz paylaşımı: 1015 gün oldu, adalet gelmedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Mısra Öz Sel ile ilgili yaptığı paylaşımda, adalet çağrısını yineledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu ve eşini kaybeden ve koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Mısra Öz Sel ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
CHP lideri, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
"Mısra Öz yoğun bakımda. Dünyadaki en büyük acı evlat acısı. Oğlunu kaybettiğinden beri istisnasız her gün yazdı, konuştu, haykırdı. Şimdi yaşam mücadelesi veriyor, onun yerine ben yazayım.
1015 gün oldu. Çorlu Tren Kazasında adalet yerini bulmadı.
#ÇorluTrenKatliamı #OğuzArdaSel"
NE OLMUŞTU?
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Çorlu’nun Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Mısra Öz, kazada eşi Hakan Sel ve oğlu Arda Sel’i kaybetmişti.
Kovid-19'a yakalanmasının ardından İstanbul’da hastaneye kaldırılan Mısra Öz, 12 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatırıldım. Oksijen desteği olmadan nefes alamıyorum” demişti.
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