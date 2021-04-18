Mısra Öz Sel'den haber var: Yeni gelişmeyi Şaban Vatan duyurdu

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Mısra Öz Sel'den haber var.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2021 Pazar, 13:09
Mısra Öz Sel'den haber var: Yeni gelişmeyi Şaban Vatan duyurdu
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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Mısra Öz Sel'den haber var. 

Çorlu'daki tren katliamında oğlunu yitiren Mısra Öz Sel ile ilgili yeni gelişmeyi Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, Twitter'daki hesabı üzerinden duyurdu.

Öz ailesiyle görüştüğünü söyleyen Vatan, "Entübe makinasının en kısık ayarıyla tedavi aşamasına gelmiş. Durumu iyi. Hepimizin gözü aydın. İnşallah kısa zamanda normal servise alınır" diye yazdı.

"OKSİJEN DESTEĞİ OLMADAN NEFES ALAMIYORUM" DEMİŞTİ

Çorlu’da 2018 yılında meydana gelen tren katliamında oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz Sel, sosyal medya hesabından ‘solunum sıkıntısı’ nedeniyle hastaneye yatırıldığını duyurmuştu.

Sel, “Oksijen desteği olmadan nefes alamıyorum” ifadelerini kullanmıştı.



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