Kılıçdaroğlu'ndan 'Noel' mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı'nın bu duygu ve inancımızı perçinlemesini diliyor, dünya olarak zor bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, tüm Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Yortularını kutluyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Noel Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda, bütün farklılıkları birer zenginlik olarak kabul eden Anadolu coğrafyasının, kardeşlik, hak ve adalet temeline dayanan tüm semavi dinlerin de vatanı olduğunu belirtti.
"Bu büyük vatanda yaşayan, cumhuriyeti benimsemiş halkımızın yüreğinde de ayrımcılık, ırkçılık değil, dostluk, sevgi ve saygı hissi yer almıştır" değerlendirmesini yapan Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:
"Demokrasiye olan bağlılığımız, özgür, adil ve huzurlu bir ülkede yaşama arzumuzu, her geçen gün güçlendirmektedir.
Vatandaşlarımızın bu isteğini, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla hayata geçireceğimizden şüphem yoktur. Sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı'nın bu duygu ve inancımızı perçinlemesini diliyor, dünya olarak zor bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, tüm Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Yortularını kutluyorum.
Kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle h ayatını kaybeden, başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyorum."
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