Kılıçdaroğlu'ndan şehit Halil Çelebi için taziye mesajı: Milletimizin başı sağ olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için taziye mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2021 Salı, 11:42
Kılıçdaroğlu'ndan şehit Halil Çelebi için taziye mesajı: Milletimizin başı sağ olsun
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, önceki gece şehit olduğu haberi ulaşan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için yayımladığı taziye mesajında "Milletimizin başı sağ olsun!" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yayımladığıu mesajı şöyle:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan askerimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!


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