Kılıçdaroğlu'ndan şehit Halil Çelebi için taziye mesajı: Milletimizin başı sağ olsun

27 Temmuz 2021 Salı, 11:42

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, önceki gece şehit olduğu haberi ulaşan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için yayımladığı taziye mesajında "Milletimizin başı sağ olsun!" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yayımladığıu mesajı şöyle:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan askerimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!