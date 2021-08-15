Kılıçdaroğlu'ndan Taliban'ın ilerleyişinin ardından uyarı: Erdoğan'a dikkat

Kemal Kılıçdaroğlu, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın yeni göç dalgasıyla birlikte Batı'yla anlaşacağına ilişkin uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu, Türk askerinin de Afganistan'a gönderilmesine ilişkin tartışmalara değindi.

"Başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yere, askerimizi kurban etmeyeceğiz. O gayriresmi masalarda verilen şahsi sözlerin kıymetiharbiyesi yoktur. İktidara sesleniyorum, hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin. Mehmetçik sadece milletimizin çıkarlarına hizmet eder!

Ayrıca halkımıza sesleniyorum; yeni döneme giriyoruz. Göç riskini gören Batı, Erdoğan ile masaya oturmaya çalışacaktır. Hatta Erdoğan’ın seçim kazanması için bolca dua edecektir. Buna izin vermeyeceğiz. Pazarlık öncesi halktan onay alınması şarttır. Gelsin sandığa, alsın onayını."