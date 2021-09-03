Kırmızı Oda dizisine bir transfer daha: İlayda Alişan kadroya dahil oldu
Geçen sezon birbirinden ünlü ve başarılı oyuncuları ağırlayan TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda, yeni sezona hazırlanıyor. Son olarak Serkay Tütüncü ile Masumiyet dizisinde başrolleri paylaşan İlayda Alişan, yeni sezonda Kırmızı Oda'da olacak.
Rol aldığı Masumiyet dizisi ile büyük beğeni toplayan İlayda
Alişan'ın yeni projesi belli oldu. Geçen sezon Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır,
Hülya Avşar ve Serkay Tütüncü’yle başrolü paylaştığı Masumiyet dizisiyle
dikkatleri üzerine çeken Alişan, TV8’in fenomen dizisi Kırmızı Oda’ya dahil
oldu.
TV100’de yer alan habere göre İlayda Alişan, Ayça Bingöl ve Güneş Hayat’ın da yeni sezon bölümlerinde rol alacağı Kırmızı Oda’ya katıldı.
ÜNLÜ İSİMLER KADROYA DAHİL OLUYOR
Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun danışmanlığında çekilen, ele aldığı çarpıcı insan öyküleri kadar aralarında Melisa Sözen, Pınar Deniz ve Burcu Biricik gibi iddialı konuk oyuncularıyla da adından söz ettiren Kırmızı Oda'ya son olarak yıldız bir isim daha katılmıştı. Ünlü oyuncu Ayça Bingöl'ün de yeni sezonda Kırmızı Oda'da olacağı duyurulmuştu.
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