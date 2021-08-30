Kırmızı Oda'ya iddialı transfer: Ayça Bingöl kadroya dahil oldu

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:11

Reyting rekortmeni dizi Kırmızı Oda ikinci sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği dizi geçen sezon cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplamıştı.

Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun danışmanlığında çekilen dizi ele aldığı çarpıcı insan öyküleri kadar aralarında Melisa Sözen, Pınar Deniz ve Burcu Biricik gibi iddialı konuk oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

Binnur Kaya’nın başrolünü oynadığı dizi bu sezon da yine çok ünlü oyuncularıyla gündeme gelecek. Medyaradar'da yer alan habere göre, bu isimlerin başında Ayça Bingöl geliyor.

AYÇA BİNGÖL KİMDİR?

16 Ocak 1975 İstanbul doğumlu olan Ayça Bingöl, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı.

2001 yılında oyuncu Ali Gökmen Altuğ ile evlenen Ayça Bingöl’ün Leyla ve Aylin isminde iki kızı bulunmaktadır.

Kamera karşısına ilk kez 1993'te Süper Baba isimli dizi ile geçen Ayça Bingöl, 2010 yılında yayınlanan “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” adlı dizide canlandırdığı Cemile karakteri ile adını duyurdu. Oyunculuk dışında film ve dizilerde seslendirme yapan Bingöl, “Benim Adım Gültepe”, “Babam ve Ailesi”, “Utanmazlar”, “Sonsuz”, “Ay Büyürken Uyuyamam”, “Benim Dünyam” gibi birçok yapımda rol aldı.

Son olarak Star TV ekranlarında yayınmlanan Kardeş Çocukları dizisinde Ümran karakterine hayat verdi. 1.63 metre boyunda, 50 kilo ve Oğlak burcudur.