Kırmızı üzümün bilinmeyen 10 mucizevi etkisi

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:00

Kırmızı üzüm; Vitamin A, C, B6, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, folat, magnezyum ve selenyum içermesiyle oldukça sağlıklı bir besindir. Çok güçlü bir antioksidan olan kırmızı üzüm, serbest radikallere karşı güçlü bir koruma kalkanı oluşturur. Bu sayede, kalp, diyabet ve kanser gibi hastalıklara karşı vücudu savunur.

Kırmızı üzümün çekirdeğinde olduğu kadarü kabuğunda da çok miktarda resveratrol (fitoaleksin) bulunur. Bu antioksidan genellikle “gençlik molekülü” olarak bilinir.



Kırmızı üzümün faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:



İçeriğinde güçlü bir antioksidan olan Resveratrol barındıran kırmızı üzüm, kolesterol seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

Kırmızı üzüm bol miktarda lutein, zeaksantin göz sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. İçeriğindeki karotenoid sayesinde göz hücrelerini korur, katarakt ve yaşa bağlı makülerdejenerasyon gibi kronik göz hastalıklarının riskini azaltır.

Yüksek miktarda içerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyonu düşürür.

Kabızlık için çok ideal bir meyvedir. Özellikle kahvaltıda tüketildiğinde doğal müshil görevi görür. Düzenli olarak tüketildiğinde kronikleşmiş kabızlığa çare olur.

Meme kanseri ve kolorektal kanser gibi çeşitli sağlık problemleri söz konusu olduğunda kırmızı üzüm oldukça faydalıdır. Antosiyaninler ve protonosiyanidinler, kanserleri hücrelerin büyümesini yavaşlatır.

Kırmızı üzüm iyi bir enerji kaynağıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca anti-inflamatuar gücü sayesinde kemoterapinin etkilerini azaltır.

Hafızayı güçlendirerek, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Enfeksiyon ve iltihaplar için oldukça etkilidir. Kurutucu özelliği vardır.

Diyabetli hastalar için faydalı bir besindir. İnsülin duyarlılığını ortaya koyan birçok araştırma mevcuttur.

Kırmızı üzümdeki polifenoller, kalp hastalığı riskini azaltır, sağlıklı kan akışını ve işlevini sürdürmek için kan damarlarının gevşemesi sağlar.

ÜZÜMÜN SUYU DA FAYDALI

Üzüm suyu, sağlık için içilmesi gereken sağlıklı içecekler arasında ilk sırada yer alıyor. Meyve ve sebzeleri direkt tüketebileceğiniz gibi bazı kişiler bu ürünlerin suyunu sıkıp içmeyi tercih ediyor. Kaliteli üzümlerin özüyle hazırlanan üzüm suyu, mineral ve vitamin deposu olarak bilinir.



Üzümün kan yapıcı özelliği sayesinde kansızlık sorunu yaşayan kişilerin bu meyveyi ve suyunu bolca tüketmesi gerekir. Vücudu hastalıklara karşı koruyarak vücut direncini arttıran üzüm, kalp hastalıklarının oluşumuna karşı da kalkan görevi görür.



Üzüm suyu ise, vücuttan toksinlerin atılmasına dışkı yolu ile atılmasına ve vücudun zararlı toksinlerden korunmasına yardımcı olur. Şeker hastalarının dozunda üzüm ve üzüm suyu tüketmeleri gerekir. Her gün 1 bardak üzüm suyu içmek, kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Üzümün her türlüsü sağlığa faydalıdır. Bu nedenle mevsiminde bol miktarda üzüm ve üzüm suyu tüketmek gerekir.



ÜZÜM SUYUNUN BESİN İÇERİĞİ

Üzüm suyunun içeriğinde A, B1, C ve E vitaminleri, demir, potasyum, kalsiyum, sodyum ve magnezyum gibi mineraller bulunur. Üzüm suyunun kanseri önleyici özelliği vardır. Üzümün en büyük özelliği çok önemli bir antioksidan olmasıdır. Tüm meyveler içinde en yüksek antioksidan özelliği taşıyan üzüm, kansere karşı da önemli bir koruma sağlar. Kuru üzümün de kan yapıcı özelliği bulunuyor. Faydalı ve lezzetli bir meyve olan üzüm farklı şekillerde tüketilebilir.

