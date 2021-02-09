Kısa çalışma alanlar ocakta 81 bin kişi arttı

09 Şubat 2021 Salı, 06:00

Ocak 2021’de Aralık 2020’ye göre kısa çalışma ödeneği kapsamındaki işçi sayısı 81 bin 186 artarak 1 milyon 320 bin kişiye yükseldi. Bu sayı, geçen mayıs ayında 3 milyon 283 bin kişiye kadar çıkmıştı.

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde kısa çalışma uygulanabiliyor.

İşçilerin kısa çalışma süresince sadece genel sağlık sigortası primleri yatırılıyor. Diğer emeklilik prim ödemeleri duruyor. Hükümet yaklaşık 1 yıldır ödenmeyen emeklilik primlerinin ne olacağı konusunda açıklama yapmıyor. Büyük olasılıkla geriye dönük borçlandırma yapılarak ödenmeyen primler yine işçinin cebinden çıkarılacak.