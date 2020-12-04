Kısıtlamaya tepki gösteren esnaf, çatıya çıktı, tabelayı parçaladı
İstanbul Ataşehir’de 70 kişinin çalıştığı bir kafenin sahibi çatıya çıkarak, iş yerinin tabelasını parçaladı. İşyeri sahibi, "Burada 70 personel var, hepsinin evde çoluk çocuğu aç. Bunlar mecburlar çalışmaya. O zaman bize ekmek verin kardeşim" diyerek isyan etti.
Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar nedeniyle kapanan, restoran, bar, kafe çalışanları gibi, bu iş yerlerinin sahipleri de durumlarına isyan ediyor. İstanbul Ataşehir'de, bir kafterya işletmecisi iş yerinin çatısına çıktı. İş yerinin tabelasını tekmeleyerek kıran kişi, isyanını dile getirdi.
"HEPSİNİN ÇOLUK ÇOCUĞU AÇ"
Esnaf, “Arkadaşlar, biz evet hata yapıyoruz. Biz alkollü mekân değiliz. Biz sadece çay satıyoruz. Bunun için bu şekilde yargılanmamak gerekiyor. Burada 70 personel var. Hepsinin evde çoluk çocuğu aç. Bunlar mecburlar çalışmaya. O zaman bize ekmek verin kardeşim. Personelime ekmek verin. Bir genelge de mal sahipleri için çıkarın, bir genelge de SGK primleri için, bir genelge de vergi için çıkarın” dedi.
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