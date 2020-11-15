Kızı bebek sahibi olamıyordu, 51 yaşında taşıyıcı annelik yaptı
ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki bir kadın, bebek sahibi olamayan kızı için taşıyıcı annelik yaparak torununu dünyaya getirdi.
Görsel: Instagram
29 yaşındaki kızı Breanna Lockwood’un yumurtası ve damadının sperminden elde edilen embriyonun nakledilmesiyle hamile kalan Loving 2 Kasım’da sağlıklı bir kız çocuğu doğurdu.
Breanne Lockwood, kızı Briar Juliette’in doğumu duyurduğu sosyal medya paylaşımında, “Annem gerçek bir rock yıldızı gibi davrandı ve zorlu doğum sonunda kızımı dünyaya getirdi” ifadelerini kullandı.
Loving ise taşıyıcı annelik yapmayı kızı Breanna ve damadı Aaron’a kendisinin teklif ettiğini belirterek, “Önce şaşırdılar ve benim sağlığımı da düşünerek sıcak bakmadılar ama onları ikna ettim” dedi.
19 maraton koştuğunu, sağlıklı olduğunu belirten Loving şöyle devam etti: “İki kez doğum yaptım bir kez daha yapabilirim diye düşündüm. Kızım ve damadımın çocuk sahibi olması için devreye girdim ve başardım. Çok mutluyum.”
Breanna Lockwood ise kızını kucağına aldığı an hissettiği duyguyu tarif etmesinin zor olduğunu belirterek annesine teşekkür etti.
Kaynak: Diken
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