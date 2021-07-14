KKTC'ye 500 milyon dolarlık kredi! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla KKTC'ye 500 milyon dolara kadar kredi sağlayacak. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ve KKTC ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye,KKTC'ye 500 milyon dolara kadar kredi sağlayacak.
KREDİ ANLAŞMASI
9 Şubat 1999 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye'de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın yürürlük süresinin 15 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 5 yıllık dönem için uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı. Gazetede, Türkiye ile KKTC arasında 24 Haziran'da imzalanan kredi anlaşması da yer aldı. Anlaşmaya göre Türkiye'nin, KKTC'ye 500 milyon dolar kredi sağlaması öngörülüyor.
KARAR
Milletlerarası Antlaşma başlığıyla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar şöyle: Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 500 milyon Dolar tutarına kadar kredi sağlanmasına ilişkin olarak 24.06.2021 tarihinde imzalanan ekli Kredi Anlaşmasının yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
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