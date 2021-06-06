KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarına 30 Haziran itibarıyla yeni tip kimlik kartı zorunluluğu getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek vatandaşların, yeni tip kimlik kartı ile çıkmasının zorunlu olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2021 Pazar, 21:32
KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarına 30 Haziran itibarıyla yeni tip kimlik kartı zorunluluğu getirildi
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Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlik kartları 30 Haziran'dan itibaren kullanılamayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

Açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartı ile çıkılması zorunludur" denildi.

KKTC'ye gidişlerde, yeni tip kimlik kartları kullanılacak.


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