Kocaeli’de, FETÖ’nün 'gaybubet' evlerine baskın: 7 gözaltı
Kocaeli’de FETÖ üyesi olma suçundan aranması olan ve gaybubet evlerinde saklandıkları belirlenen örgüt üyesi 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre haklarında 7 farklı ilden arama kararı çıkarılan FETÖ üyesi şahısların Kocaeli’de örgütün gizli saklanma alanları olarak bilinen ve "gaybubet evleri" diye tabir edilen evlerde olduğunu belirleyen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gaybubet evlerinde saklanan örgüt üyesi 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- İlahiyatçı Sifil'den Özdil ve Akman için skandal çağrı!
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' cezası!
- İrfan Fidan için adaylıktan çekiliyorlar iddiası
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Erdoğan’ın eski avukatı hakkında suç duyurusu
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- CHP ve Kılıçdaroğlu’na hakaret: Facebook engelledi
Video Haberler
- Ankara'ya giremediler: Biz çiftçiyiz, terörist miyiz?
- CHP'li Özgür Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na çok sert sözler
- İmamoğlu canlı yayında Çok üzüldüm diyerek duyurdu
- Canlı yayında üniversiteler için fuhuş evleri dedi
- Yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe saydılar
- Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişilere suçüstü
- İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti! 180 derecelik dönüş
- Vitesleri karıştırdı, ölümden döndü!
- İstanbul'da film gibi soygun anı kamerada
- Tavuk çalan tilki, böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- İlahiyatçı Sifil'den Özdil ve Akman için skandal çağrı!
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' cezası!
- İrfan Fidan için adaylıktan çekiliyorlar iddiası
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Erdoğan’ın eski avukatı hakkında suç duyurusu
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- CHP ve Kılıçdaroğlu’na hakaret: Facebook engelledi