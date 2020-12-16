Kocaeli’de, FETÖ’nün 'gaybubet' evlerine baskın: 7 gözaltı

16 Aralık 2020 Çarşamba, 12:13

Edinilen bilgiye göre haklarında 7 farklı ilden arama kararı çıkarılan FETÖ üyesi şahısların Kocaeli’de örgütün gizli saklanma alanları olarak bilinen ve "gaybubet evleri" diye tabir edilen evlerde olduğunu belirleyen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gaybubet evlerinde saklanan örgüt üyesi 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.