Kocaeli'de kadına şiddet: Eski eşine 5 saat işkence etti, kızını alıp kaçtı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:25

Kocaeli'de yaşayan, 1 çocuk annesi Serap Avcı, 2019 yılında boşandığı Bayram Esenkuş tarafından dövülerek, işkenceye maruz kaldığını öne sürdü. Avcı, tedavi gördüğü hastanede kendi görüntüsünü çekip, sosyal medya hesabından yardım istedi.

Avcı, "Eski eşimden saatlerce işkence gördüm. Kendisi pazar günü 12.00 sıralarında kızımla yaşadığım evime arkadaşıyla gelerek beni tuzağa düşürdü. Kapıyı açar açmaz içeri girdi ve saçımdan tutup beni içeri götürdü. Arkadaşına kızımı aşağı götürmesini söyledi, bana saldırmaya başladı" dedi.

Esenkuş'un kendisini defalarca tekmelediğini söyleyen Avcı, "Bıçak çekip öldürmekle tehdit etti. Telefonumun şifresini açana kadar bıçağı boğazımdan çekmedi. Açtığımda da daha fazla dövmeye başladı. Nefes alamıyordum. İdrarım gelmişti, tuvalete oturduğumda tekme attı ve yere düştüm. Böbreklerimde kanama olunca idrarım kan olarak geldi" diyerek yaşadıklarını anlattı.

'AİLEMİ ÖLDÜRMEKTE TEHDİT ETTİ'

Kendisine 5 saat boyunca şiddet uyguladığını öne sürdüğü eski eşinin, ailesini ve akrabalarını da tehdit etmeye devam ettiğini belirten Avcı, "Nefes alamıyordum. Çok zorlanıyordum. 'Ya öldür ya da ambulans çağır' ve 'Söylemeyeceğim' dedim. Tereddüt etti ama söylemeyeceğime inanarak ambulans çağırdı" diye konuştu.

"Hastaneye geldiğimde saat 5’ti. 5 saat işkence görmüşüm" diyen Avcı, hastanede işkence gördüğünü anlattığını öğrenen Esenkuş'un kızını alıp kaçtığını söyledi.

Avcı, "Şimdi ailemi ve akrabalarımı, arkadaşlarımı öldürmekle tehdit ediyor. Ben hastanede yatıyorum. Ayağa kalkmam yasak. Böbreğimde kanama var. Hayati tehlikem devam ediyor. Lütfen sesimi duyun. Kızım hala onun elinde" dedi.

Serap Avcı'nın şikayetçi olduğu Esenkuş'un yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.