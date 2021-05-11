Leyen, Jale Soydan’ı hatırlattı: İstanbul Sözleşmesi köşe taşıdır

11 Mayıs 2021 Salı, 15:52

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İstanbul Sözleşmesi’nin imzaya açılmasının 10’uncu yıldönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Leyen, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı bir konuşmada İzmir’de eski eşi tarafından vurulan avukat Jale Soydan’ın hikayesini anlattığı bir videoyu alıntılayarak şunları söyledi:

Avrupa Birliği, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğuna dair güçlü bir sinyal göndermelidir. Ev içi şiddet özel bir mesele değildir. İstanbul Sözleşmesi, dünya genelinde kadın ve kız çocuklarının korunması için bir köşe taşıdır. Üzerine inşa etmemiz gereken önemli bir temeldir."