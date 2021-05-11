Leyen, Jale Soydan’ı hatırlattı: İstanbul Sözleşmesi köşe taşıdır
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İstanbul Sözleşmesi’nin yıldönümünde sosyal medyadan açıklama yaptı. Leyen, “İstanbul Sözleşmesi, dünya genelinde kadın ve kız çocuklarının korunması için bir köşe taşıdır” dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İstanbul Sözleşmesi’nin imzaya açılmasının 10’uncu yıldönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Leyen, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı bir konuşmada İzmir’de eski eşi tarafından vurulan avukat Jale Soydan’ın hikayesini anlattığı bir videoyu alıntılayarak şunları söyledi:
Avrupa Birliği, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğuna dair güçlü bir sinyal göndermelidir. Ev içi şiddet özel bir mesele değildir. İstanbul Sözleşmesi, dünya genelinde kadın ve kız çocuklarının korunması için bir köşe taşıdır. Üzerine inşa etmemiz gereken önemli bir temeldir."
İlgili Haberler
- İstanbul Sözleşmesi: 16 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye 'Çekilme kararını gözden geçirin' çağrısı
- İstanbul Sözleşmesi’nin 10’uncu yılı: Sözleşmenin feshi siyasi amaç olarak kullanıldı
- Kadınlardan İstanbul Sözleşmesi türküsü
- İstanbul Sözleşmesi'nin sona ereceği tarihe ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi