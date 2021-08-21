Kolombiya, ABD için çalışan 4 bin Afgan'ı geçici olarak ülkeye kabul edecek
Kolombiya hükümetinin Afganistan'da ABD için çalışan 4 bin kişiyi geçici olarak ülkeye kabul edeceğini açıkladığı belirtildi.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Afganistan'da ABD için çalışan 4 bin Afgan'ın vize işlemleri tamamlanana kadar ülkede geçici olarak barınmalarına müsaade edeceğini açıkladı.
Kolombiya basınında yer alan habere göre, Devlet Başkanı Ivan Duque, ABD için çalışan Afganların vize süreci bitene kadar ülkesinde kalmalarını onayladı.
Afganların ülkede kalacağı sürede masraflarının ABD tarafından karşılanacağını belirten Duque, "Kolombiya, Afgan uyruklu kişilerin, kayıt ve göç evrakı tamamlanana kadar burada geçici olarak kalmaları için Amerika Birleşik Devletleri'ne destek sunacak müttefik ülkeler grubuna katılıyor." ifadesini kullandı.
ABD'DEN 'TEŞEKKÜR'
ABD'nin Bogota Büyükelçisi Philip S. Goldberg de Kolombiya'nın desteğine teşekkür ederek, "Bu vatandaşlar için güvenli bir sığınaktır. Demokrasi ve özgürlüğü yaymak için bizimle birlikte çalışan, Afgan vatandaşlarına insani yardım sağlama çağrımıza olumlu cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz." dedi.
Afganların Kolombiya'ya varış tarihiyle ilgili yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken Afganların, Kolombiya'da kaldıktan sonra göçmenlik statülerinin düzenlenmesi için ABD'ye geçecekleri bildirildi.
İlgili Haberler
- Afganistan'dan tahliye edilen 160 kişi daha Türkiye'ye getirildi
- NATO açıkladı: Afgan makamlarına verilen tüm destek askıya alındı
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Afganistan'da kadınlar Taliban'ın değiştiğine inanıyor mu?
- Taliban’dan kaçmaya çalışırken uçaktan düşerek hayatını kaybeden Afganları tişört baskısı yaptılar!
Video Haberler
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
- Sivas'ta kaydedildi.... Böyle göç ettiler
- New York metrosunda korku dolu anlar!
- 110 kilometre hıza ulaşan otomobilde tehlikeli hareket
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk sansüründe yeni gelişme
- Son anket: AKP'nin oy kaybı barajı aştı
- Erdoğan'a sert 'avluda küfür' tepkisi
- O yayın için çarpıcı değerlendirme
- 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak'
- Ünlü gazeteci yaşamını yitirdi
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırı
- Kavuncu'nun koruması neden kaldırıldı?
- Dudak uçuklatan 'damacana su' gideri!
- Taliban dehşeti kamerada!