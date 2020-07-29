Komedyen Ellen DeGeneres’ın televizon programına ırkçılık soruşturması

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:38

ABD’nin en ünlü talk show programlarından Ellen DeGeneres Show hakkında ırkçılık ve tehdit suçlamaları nedeniyle soruşturma açıldı. Program, çalışan ekip için ‘toksik çalışma ortamı’ olmakla suçlanıyor.

Programda soruşturma başlatma kararı ise ayrımcılık ve kötü muameleden şikayet eden çalışanlarla yapılan röportajları içeren makalelerin yayınlanmasının ardından geldi. Uzun yıllardır devam eden Ellen DeGeneres Show’un setinde kötü bir çalışma ortamı olduğunu gösteren raporlar ortaya çıktı.

Michelle Obama, Ellen DeGeneres Show’da./DepoPhotos



“SET ORTAMI KORKU TARAFINDAN YÖNETİLİYOR”

Eski çalışanların iddialarına göre, tıbbi izin ya da cenaze için izin aldıklarında kovulduklarını dile getirdi. Siyah çalışanlar ise ırkçı yorum ve şakalara maruz kaldıklarını söyledi. Sözcü'nün haberine göre, eski bir siyah çalışan, şov yazarlarından birinin kendisine “Üzgünüm, burada sadece beyaz çalışanların isimlerini biliyorum” dediği ortaya çıktı.

Çalışanların çoğu set ortamının korku tarafından yönetildiğini ve çalışma saatleri, mobbing hakkında konuşmayan çalışanların ödüllendirildiği öne sürüldü.

Haftalar önce Kevin T. Porter, Twitter hesabından takipçilerien seslenerek, Ellen hakkında kötü anısını anlatan herkes için Los Angeles Gıda Bankası’na 2 dolar bağışta bulunacağını açıklamıştı.