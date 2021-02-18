Komşusu, üniversiteli Fatma’nın köpeğini vurdu, 'Aynısını sana da yaparım' diye tehdit etti

18 Şubat 2021 Perşembe, 12:04

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (IUBÜ) Isparta Meslek Yüksekokulu (MYO) İnsan Kaynakları Bölümü öğrencisi Fatma Karakuş, Manavgat'ın Çardak Mahallesi'nde hayvancılık yapan ailesine yardımcı olmak için kendilerine ait keçileri otlatırken, geçen yıl yavru bir çoban köpeğini kendilerine yardımcı olması için sahiplendi. Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden yapılan uzaktan eğitimlere katılan Karakuş, boş vakitlerinde de 'Bambam' adını verdiği köpeğiyle keçilerini otlatmaya gitti.



Geçen hafta sabah erken saatlerde evlerinin yakınlarında 2 el silah sesi ve ardından köpeğinin acı acı ulumasını duyan Fatma Karakuş, başına bir şey geldiğini düşünerek ailesine de haber verip, aramaya çıktı. Bir süre sonra Karakuş, köpeği ormanın kenarında bir su yolunun içerisinde arka bacaklarında vurulmuş yaralı buldu, jandarmaya ve veterinere haber verdi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpeğe Karakuş ailesinin komşusu M.G.'nin tüfekle ateş ettiğini tespit etti. Bu sırada fenalaşan Fatma Karakuş, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, köpeği de veterinere götürüldü. Veterinerin yaptığı incelemede köpeğin arka bacaklarında çok sayıda saçma bulunduğu belirlendi. Saçmalar çıkarılırken, köpeğe ilaç tedavisi uygulandı. M.G. hakkında ise adli işlem başlatıldı.



'SAKLANMIŞ BİR ŞEKİLDE KANLAR İÇİNDE BULDUM'



DHA muhabirine olayı anlatan Fatma Karakuş, "Sabah erken saatlerde evdeydim. 2 el tüfek sesi duydum. Hemen ardından da köpeğin sesleri yükselmeye başladı. Dışarıya koşarak ailemin yanına keçilerimizin olduğu yere geldim. Annem keçilerle ilgilenirken, M.G.'nin köpeği yanına çağırdığını ve bilinçli bir şekilde köpeğe silah sıktığını, köpeğin de ormana kaçtığını söyledi. Ben de köpeği aramaya başladım ve derenin içerisinde saklanmış bir şekilde kanlar içinde buldum. Köpeği bulduğumda resmen acı çekiyordu, her tarafı kandı, ölecekti. Hemen veterinere ve jandarmaya haber verdik. Ben köpeğimin kanaması dursun diye bastırmak için bez alıp geldim. Kanaması olmasın diye başında bekliyordum. En azından veteriner gelinceye kadar ölmesin diye yardım ediyordum" dedi.



'KES SESİNİ YOKSA KÖPEĞE YAPTIĞIMIN AYNISINI SANA YAPARIM'



Aradan bir süre geçtikten sonra fısıltı halinde bir telefon konuşması duyduğunu anlatan Karakuş, "Bir yarım saat kadar oldu, ben bekliyorum, tam o esnada kulağıma sessiz bir şekilde bir telefon konuşması geldi. Ondan sonra M.G., tam emin olmak için, öldüremediyse öldürmek, öldüyse ölüsünü kaybetmek için yanıma geldi. Telefonda 'ölmediyse öldüreyim, öldüyse ölüsünü kaybedeyim' gibi konuşmaya başladı. Ben o anda çok korktum. O sırada yaklaştı ve beni görünce irkildi, şaşırdı. Beni köpeğin başında beklemiyordu herhalde. Bana, 'kes sesini yoksa köpeğe yaptığımın aynısını sana da yaparım. Nasıl olsa dağda keçi güdüyorsun, tek başına geziyorsun' dedi. Ne olduğumu hatırlayamıyorum, köpeğin yanında kalmışım. Beni buradan hastaneye götürmüşler. Hastanede açtım gözümü" diye konuştu.



'ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZELİYOR'



Köpeğinin kendileri için çok farklı olduğunu belirten Fatma Karakuş, "Hayvanlar asla böyle bir şeyi hak etmiyor. Onlar hayvan değil, bizim için bir canlı, arkadaş. Vücudundan 70- 80 tane saçma çıktı. Böyle bir şeyi yapan şahıs cezasını çekmeden elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.



