Tunceli'de dağ keçileri katledilmeye devam ediyor
Tunceli'de avlanması yasak olan ve yerel halk tarafından 'kutsal' olarak kabul edilen bir dağ keçisinin vurulmasının ardından can çekiştiği görüntüler tepki topladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli’de 17 dağ keçisinin katledilmesi için geçen temmuz ayında ihale açmıştı. Gazetemizin duyurduğu haberin ardından 13 Temmuz’da yapılması planlanan ihale gelen tepkiler üzerine iptal edilmişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu kez de ABD’li iş insanı Bradley Garrett Van Hoose’a dağ keçisi avlamak için izin vermişti.
Kamuoyunda “Komünist Başkan” olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, keçilerin avlanmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, tepki göstermiş, "Seni burada bekliyor olacağım" demişti.
Kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine izin iptal edilmişti.
Dün ise Tunceli'de vurulan bir yaban keçisinin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde vurulan yaralı keçinin can çekiştiği görülüyor.
Doğa mücadelesiyle tanınan CNN Türk Yeşil Doğa programının sunucusu Güven İslamoğlu, görüntüleri “Yazıktır günahtır. Tunceli'de 2 kurşunla vurulmuş dağ keçisinin son anları. Rahatsız edici görüntüler. @DkmpIstanbul ekipleri gelmiş ama kurtaramamışlar. 3 yaşında. Avcılardan kaçmış ama başaramamış” mesajıyla paylaştı.
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