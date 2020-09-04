Konak Neşe ve Karikatür Müzesi taşınıyor

04 Eylül 2020 Cuma, 10:03

İzmir Konak'ta bulunan Neşe ve Karikatür Müzesi, Kızılay ile Konak Belediyesi arasında yapılan protokolün süresi dolunca kapandı. 1879 yılında inşa edilen tarihi bina sanatçılardan geri alındı.

Konak Belediyesi, dışarıda kalan çizer ve karikatüristler için yeni yer arayışına başladı.

"KARAR SİYASİ"

Alsancak’ta bulunan mülkiyeti Kızılay’a ait olan tarihi bina, Konak Belediyesi ile yapılan protokolün süresi dolunca başka bir amaçla kullanılacağı gerekçe gösterilerek sanatçılardan alındı. Karikatüristler, kararın siyasi olduğunu savunarak Kızılay'a tepki gösterdi.

Karikatürist Bürol Çün, “2010 yılından bu yana burada ulusal ve uluslararası birçok etkinlik düzenledik. Şimdi buradan çıkarılıyoruz. Biz sanatçılar olarak çok üzülüyoruz. Dikensiz gül bahçesi isteyen iktidarın yarattığı hoşgörüsüzlük her yere sirayet ediyor” diye konuştu.

'KIZILAY GENÇLİK MERKEZİ' OLACAK

Kızılay İzmir Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Bina 2010 yılında restore edilmesişartıyla bir süreliğine Konak Belediyesi’nin kullanımına bırakıldı. Protokolde belirtilen kullanım süresinin üzerinden bir yıl geçti. Bu konuda kendilerine 1 yıl daha süre tanıdık. Ancak şimdi bu binayı Kızılay Gençlik Merkezi yapmak amacıyla kullanacağız” denildi.

BATUR: SANATÇILARIN YANINDA OLACAĞIZ

Konak Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Kızılay’la yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığı, binanın boşaltılacağı kaydedildi. Konak Belediyesi’nin sanatçılar için bir an önce yer tahsisi yapacağı bildirildi.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Karikatür Müzesi’nin yeni bir binada hizmet vereceğini ifade etti. Batur yaptığı açıklamada, “Kızılay tarafından tahliye edilen Karikatür Müzemiz, en yakın zamanda ve yeni binasında yeniden faaliyete geçecek. Biz her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Neşe ve Karikatür Müzesi'nde, her yıl yüzlerce öğrenci atölye çalışmalarına katılıp karikatür ve heykel gibi mizahisergileri dolaşıyordu. Araştırmacılar için zengin bir arşive sahip olan müzeyi her yıl 7’den 70’e binlerce yurttaş ziyaret ediyordu.