Konak'ta 65 yaş ve üstüne anlamlı hediye: Okusunlar, okutsunlar diye!
Konak Belediyesi, aylar sonra ikinci kez sokağa çıkabilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’u armağan etti.
Konak Belediyesi, yaklaşık iki ayın ardından kısıtlı da olsa sokağa çıkabilen 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmadı. Görevlendirilen belediye personelinin, Kılıçreis İhsan Alyanak ve Güzelyalı Fuat Göztepe parklarında karşıladığı vatandaşlara hem kendilerinin hem de çocukları ve torunlarının okuması temennisiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk dağıtıldı.
“EN BÜYÜK GÖREV ONLARA DÜŞÜYOR”
Uzun zamandır evde kalmak zorunda olan ileri yaştan Konaklılara destek olmak için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Batur, “Nutuk’un da 19 Mayıs öncesinde çok anlamlı bir hediye olacağını düşündük. 65 yaş ve üstü hemşehrilerimiz bu ülkeye nice emeklerle, nice değerler kattı. Bugün de en büyük görev onlara düşüyor. Özgürlüğümüzün ne büyük zorluklarla elde edildiğini, Atatürk’ün büyük mücadelelerle kurduğu cumhuriyeti, en değerli emanetini neden gençlere bıraktığını, çocuklarına ve torunlarına anlatacaklarını biliyorum. Gençlerimizi aydınlık yarınlara hazırlayacak, onları Atatürk’ün izinden ayrılmayan, çağdaş birer Cumhuriyet ferdi olarak yetiştirecek olan da anneler, babalar, dedeler ve büyükannelerdir” diye konuştu.
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