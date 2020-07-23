Konak’ta bir yılda 7 buçuk ton atık ilaç toplandı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 10:11

Konak Belediyesi geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlattığı ‘Atık ilaç çöp değildir’ projesiyle bir yılda 7 buçuk ton atık ilaç toplayarak bir yıllık hedefinin üzerine çıktı.

ATIK İLAÇ ÇÖP DEĞİLDİR

Konak Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Atık ilaç çöp değildir’ projesi bir yıl önce ÇEKOP üyesi 93 eczane ile başladı. Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) ve İzmir Eczacı Odası ile birlikte yürütülen projeye katılan eczanelere sarı renkli atık ilaç toplama kumbaraları yerleştirildi. Proje kapsamı süreç içinde genişletilerek sağlık merkezleri de dahil edildi. Vatandaşlar tarihi geçmiş veya kullanım dışı kalan atık ilaçlarını eczanelere yerleştirilen sarı renkli kumbaralara bıraktı. Kumbaralar doldukça atık ilaçlar Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanarak belediyenin Atık Toplama Merkezi’ne götürüldü.





Projeye büyük ilgi gösteren vatandaşların katkısıyla bir yılda 7 buçuk ton atık ilaç toplandı. Toplanan ilaçlar anlaşma yapılan lisanslı yakma tesislerinde imha edilmek üzere yetkili firmaya teslim edildi. Projeyle atık ilaçların çöpe atılarak doğaya ve halk sağlığına zarar vermesinin de önüne geçilmiş oldu.

ATIK İLAÇ KUMBARASI EDİNEBİLİRSİNİZ

Konak Belediyesi projeye katılan eczane ve sağlık merkezi sayısını daha da artırarak gelecek yıl 7 buçuk ton atık ilaç miktarının üzerine çıkmayı hedefliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye dahil olmak isteyen eczacılar ve sağlık merkezleri 4845300 numaralı telefondan 1681 dahili hattı arayarak atık ilaç kumbaralarından edinebilecek.