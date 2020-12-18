Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

18 Aralık 2020 Cuma, 01:04

Kaza, akşam saatlerinde Üngüt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre İ.E.K. yönetimindeki 46 Bu 312 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı. Otomobil daha sonra kaldırıma çıkarak ağacı devirdi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere götürüldü. Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Harun Sular, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılaran tedavilerine devam edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.