Konut satışları 2020 yılının tümünde yüzde 11 artarken aralık ayında yüzde 48 düştü

15 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Konut satışları geçen yıl 2019’a göre yüzde 11.2 artarak 1 milyon 499 bin 316 adede ulaşırken, bu kapsamda ipotekli (kredili) konut satışı yüzde 72.4 artarak 573 bin 337, diğer satış türlerinde ise yüzde 8.9 azalarak 925 bin 979 oldu.

Aralık ayında ise 2019’un aynı ayına kıyasla konut satışları yüzde 47.6 düşerek 105 bin 981, kredili konut da yüzde 70.9 düşerek 14 bin 631 adet oldu.

Sonuçları değerlendiren ve stokların eritildiğini belirten KONUTDER Başkanı Altan Elmas, yeni yıla ilişkin ise şu vurguyu yaptı: “Hem faizler hem fiyatlardaki artış nedeniyle bu yılın ilk çeyreği kolay geçmeyecek.” İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ise 2020’deki desteklerin ikinci el konut satışına yaradığını, bu yıl benzer bir desteğin fiyat artışılarını da dengelemek için birinci el konutlara verilmesini istedi.

EN ÇOK TALEP İRANLILARDAN

Geçen yıl yabancılara yüzde 10.3 azalışla 40 bin 812 konut satıldı. İranlılar 7 bin 189 konut alarak ilk sırada yer aldılar. İran’ı 6 bin 674 konut ile Irak, 3 bin 78 konut ile Rusya , 1929 konut ile Afganistan ve 1279 konut ile Azerbaycan yurttaşları izledi. Yabancıların en çok konut aldığı şehir ise 19 bin 175 konutla İstanbul ve 7 bin 735 konutla Antalya.