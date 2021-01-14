Konya'da 7 yaşındaki üvey oğlunu döverek öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet
Konya'da yakınlarına Covid-19'dan öldüğünü söylediği 7 yaşındaki üvey oğlunu döverek öldürmekten yargılanan Suriye uyruklu sanık Raşaa Osman, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Raşaa Osman ile taraf avukatları katıldı.
Osman, savunmasında pişman olduğunu, olay günü öldürdüğü Azzam Al Abdullah'ın eve geç gelmesi nedeniyle kızdığını söyledi.
Abdullah'a "öz çocuğu" gibi baktığını iddia eden Osman, "Öldürme kastı taşımıyordum. Korkutma amacıyla hortumla vurdum." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığın"çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Tutukluluğunun devamına karar verilen sanık hakkında indirim hükümleri uygulanmadı.
OLAY
Geçen sene 28 Mart'ta meydana gelen olayda, merkez Meram ilçesi Karahöyük Mahallesi Pirhasan Sokak'ta yaşayan Azzam Al Abdullah'ı (7) yatağında ölü bulan amcası, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber vermiş, üvey annesi Raşaa Osman'ın (27), çocuğun Covid-19 sebebiyle vefat ettiğini söylediğini belirtmişti.
İhbar üzerine eve gelen ekipler, çocuğun vücudunda, darbeye bağlı çok sayıda morluk olduğunu tespit etmişti.
Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Osman, ifadesinde çocuğu, eve geç geldiği için hortumla dövüp, havaya kaldırıp yere attığını itiraf etmişti. Tutuklanan Osman hakkında; "çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.
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