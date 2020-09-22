Konya'da ilkokul öğretmeni çocuğa cinsel istismardan iki kez beraat etti

22 Eylül 2020 Salı, 09:19

Konya’da ilkokul öğretmeni Z.K. öğrencilerini istismara maruz bırakmakla suçlandı. Z.K. adli tıp raporuna; yerel mahkemede ve Yargıtay’da mahkeme başkanlarının şerhine rağmen beraat etti.

Konya’da ilkokul öğretmenliği yapan Z.K. öğrenci beyanları ve adli tıp raporuna rağmen hem yerel mahkeme hem de Yargıtay tarafından beraat ettirildi.

Meram Mehmet Hasan Sert İlköğretim Okulu’nda öğretmenlik yapan Z.K., öğrencileri olan N.G.Ü., D.A., C.Y., N.U., E.E., S.E.E., R.E., E.C.E, C.Y., B.İ.K., B.C.Ç, B.Y. ile R.A.G.’yi defalarca istismar etmekle suçlandı. Öğrenciler verdikleri ifadelerde sık sık Z.K.’nin istismarına maruz bırakıldıklarını belirtti.

Öğretmen Z.K. ise suçlamaları kabul etmedi. Ardından velilerin ifadesinde de öğrencilerin şikâyetleri yer aldı.

‘DELİL YETERSİZLİĞİ’

İlk olarak Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyetinin talebiyle adli tıp raporu istendi. Hazırlanan raporda olay nedeniyle öğrencilerin ruh sağlıklarının bozulduğu belirtildi. Fakat bunun başka nedenlerden de kaynaklanabileceği aktarıldı. Ardından Öğretmen Z.K. 2015’te delil yetersizliğinden oy çokluğuyla beraat etti. Mahkeme başkanı ise karara muhalefet şerhi koyarak sanık Z.K.’nin ismi geçen öğrenciler içinde 6 çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı, bu nedenle de 6 kez cezalandırılması gerektiğini aktardı.

‘NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR’

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, konu daha sonra öğrencilerin avukatı ve dava savcısı tarafından Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’a avukat tarafından sunulan dilekçede “Hukuka açıkça aykırı beraat kararının bozulması” talep edildi. Dava savcısı tarafından hazırlanan iddianamede de beraat kararının bozulması istendi. İddianamede “Sanığın mağdurelere yönelik eylemleri nedeniyle mağdure sayısı kadar cezalandırılması gerektiği anlaşılmış olup olmakla, sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan tüm aşamalarda ısrarlı bir şekilde sanığın atılı suçu işlediğine dair beyanda bulunan mağdure sayısınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken beraatine karar verilmiş olması, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın bozulması talebiyle arz olunur” ifadeleri yer aldı. Ancak Yargıtay savcısı beraat kararının onanmasını istedi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nde görülen davada Sanık Z.K. beraat etti. Fakat burada da mahkeme başkanı karara şerh koydu. Muhalefet şerhinde şu ifadeler kullanıldı: “Mağdurelerin ısrarlı beyanları ve ruh sağlığının bozulduğuna dair raporlar nazara alındığında sanığın mağdurelere yönelik çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediği kanaatinde olduğumdan…”