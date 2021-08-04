Konya'daki katliamı incelemek üzere giden CHP heyeti çalışmalarını sürdüyor

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Konya’da Dedeoğulları ailesine yönelik silahlı saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından olayı incelemek üzere bölgeye giden CHP heyeti, çalışmalarını sürdürüyor. Heyette yer alan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Konya’da elde ettikleri bilgileri Cumhuriyet ile paylaştı.

Arazi komşusu olan iki aile arasında 12 yıl önce “karşılıklı hakaret etme” ile başlayan bir husumet olduğunu belirten Gök, şunları söyledi: “Son olarak 12 Mayıs’ta bu aile, diğer aileden kalabalık bir grubun saldırısına uğruyor. Bu saldırının ardından Dedeoğulları ailesi, polise ve savcılığa yaptıkları başvuruda ‘etnik yönden ayrımcılığa uğradıklarını’ kayıtlara geçiriyor. 6 kişi tutuklanıyor, 4’ü sonra serbest bırakılıyor, 2’sinin tutukluluğu sürüyor. Aileye silahlı saldırı gerçekleştiren kişi de tutuklu olanlardan birinin kayınbiraderi. Saldırıya uğrayan aile ve yakınları bir müddet önce sosyal medyadan bir video paylaşmış, ‘Tehdit altındayız, güvenliğimiz yok’ deyince 60 gün süreyle tehdit oluştuğunda arama yoluyla polis çağrılması yönünde bir karar alınıyor. Kamera kayıtları izlendiğinde tüm ailenin polis çağırabilecek vakit bulamadan can verdiği görülüyor. Böyle garip bir durum var ortada.”

‘TEREDDÜDE YER VERİLMEMELİ’

CHP’li Gök, öldürülen ailenin yakınlarının daha önceki saldırılarda, “Sizi burada istemiyoruz, sizi barındırmayacağız” şeklinde çok sayıda tacize maruz kaldıklarına yönelik bilgi aktardığını da kaydederek “Buna bağlı olarak etnik kökenlerinden dolayı bu saldırı ve tacizlere maruz kaldıklarını düşünüyorlar. Son saldırıda da bu durum polis, savcılık kayıtlarına geçmiş. Eğer bir ülkenin vatandaşları etnik kökenleri nedeniyle saldırıya uğradığı hissiyatı içindeyse, devleti yönetenlerin bunu bin defa düşünmesi ve değerlendirmesi gerekir. Türkiye’yi yöneten iktidarın, toplumu kutuplaştırdığını, ayrıştırdığını dikkate aldığımızda basit bir husumetle başlayan hadisenin, bu derece nefret ve ayrışmaya dönüşeceğini tahmin etmek zor değil. Ailenin hissiyatı da dikkate alınarak soruşturmanın etkin bir şekilde yapılması, firari saldırgan yakalanarak kamuoyu vicdanının tereddüde yer vermeyecek şekilde rahatlatılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.