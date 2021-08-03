Konya'daki katliamla ilgili yeni gelişme

03 Ağustos 2021 Salı, 23:05

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Konya’da Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin katledildiği olaya ilişkin gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bugün adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan 14 şüpheliden 10’u, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

OLAYIN FAİLİ ARANIYOR

Olayı gerçekleştirdiği güvenlik kameralarınca belirlenen Mehmet A.’nın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise halen devam ediyor.