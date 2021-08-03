Konya'daki katliamla ilgili yeni gelişme
Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Konya’da Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin katledildiği olaya ilişkin gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bugün adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan 14 şüpheliden 10’u, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
OLAYIN FAİLİ ARANIYOR
Olayı gerçekleştirdiği güvenlik kameralarınca belirlenen Mehmet A.’nın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise halen devam ediyor.
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