Köpeği istismar eden kişi serbest bırakıldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak köpeğini cinsel istismara maruz bırakırken, yakalanarak gözaltına alınan şahıs, uygulanan para cezasının ardından serbest bırakıldı. Duruma mahalle sakinleri ve hayvan severler tepki gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri bir şahsın apartmanın girişinde bulunan otoparkta köpeği cinsel istismara maruz bıraktığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şahıs uygulanan para cezasının ardından serbest bırakıldı. Cinsel istismara maruz bırakılan köpeğin ise hayvan barınağına gönderildiği öğrenilirken, şahsın serbest bırakılmasına mahalle sakinleri ve hayvan severler tepki gösterdi.
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