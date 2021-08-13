Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup: “Zanka’yı takımda düşünebiliriz”

13 Ağustos 2021 Cuma, 17:19

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Danimarka ligi takımlarından Kopenhag’a kiraladığı Zanka için Jess Thorup açıklamalarda bulundu.

Danimarka’da yayın yapan Tipsbladet’te yer alan haberde Victor Nelsson’un Galatasaray'a transfer olmasının ardından Kopenhag’ın stoper takviyesi yapmak istediği ve Zanka’yı bonservisiyle kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

“SAVUNMAYA TAKVİYE YAPACAĞIZ”

Jess Thorup Zanka transferiyle ilgili şunları söyledi, "Zanka’nın kariyeri birçok takım için ilgi çekici. Kopenhag için de öyle ve daha önce bu takımda forma giydi.

Belirli isimler hakkında yorum yapmayacağım ancak savunma takviyesi için yurt dışına çıkmamız gerekiyor. Her pozisyonda yeterli sayıda oyuncumuz var ve savunmada da böyle olması gerekiyor."

Kopenhag ile 298 maça çıkan Zanka, Danimarka ekibinde 17 gol ve 4 asist kaydetti.

Geçtiğimiz sezonu Kopenhag’da kiralık olarak tamamlayan Zanka, 2019 yılında 2 milyon Avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.