Körfez Belediye Başkanı, ikinci kez koronavirüse yakalandı

08 Kasım 2020 Pazar, 11:47

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde AKP'li belediye başkanı Söğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP Kocaeli İl Teşkilatının kongresine katılmak için yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun ikinci kez pozitif çıktığını açıkladı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu, 10 gün evinde karantinada olacağını bildiren Söğüt, "Karantina sürecimin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını umut ediyor, en kısa sürede iyileşerek sizlerle tekrar buluşmayı temenni ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ağabeyini nisanda koronavirüs nedeniyle kaybeden Şener Söğüt, 30 Ağustos'ta da kendisi bu virüse yakalanmıştı.

Söğüt, evinde geçirdiği tedavi ve karantina sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başarmıştı.