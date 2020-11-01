Körfez'de çocuk evliliği skandalı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, S.E.’nin 16 yaşında evlendirildiği ihbarı üzerine düğün salonuna gelen polis ekipleri, gelin ve damadı polis merkezine götürdü.
Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Mahallesi’nde teyze çocukları olan H.E. ve S.E. için akşam Fatih Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda tören düzenlendi.
Gelin S.E.’nin 16 yaşında olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine polis ekipleri, düğün salonuna gelerek, H.E. ve S.E.'yi işlemleri için polis merkezine götürdü. H.E. ve S.E.’nin nikahlarının kıyılmadığı öğrenilirken, S.E.’nin "evlenmek için kendisinin ve ailesinin rızası olduğu" öne sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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