Korona ilacının etiketini kaldırdığında, ilacın tarihinin geçmiş olduğunu gördü
İlacın orijinal paketinde son kullanma tarihi olarak Mayıs 2021 yazıyor. Samsun Sağlık İl Müdürlüğü, “ilaç miat tarihlerinde güncelleme olabileceği” açıklaması yaptı.
Samsun’da koronavirüs tedavisi gören bir hasta, kullandığı ilaç üzerinde yer alan etiketi kaldırdığında tarihinin geçmiş olduğunu fark etti. ilacın üzerine yapıştırılan son kullanma tarihi 11 Kasım 2022 iken altında çıkan son kullanma tarihinin ise Mayıs 2021 olduğunu görünce şaşkına döndü.
Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ise “Koronavirüste kullanılan ilaçlar bakanlığımız tarafından gönderilmekte, ilaç miat süreleri parti parti takip edilmekte, bu ilaç gruplarına ait testler de dönemsel olarak büyük bir özenle yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda da zaman zaman ilaç miat tarihlerinde güncellemeler yapılmaktadır” açıklaması yaptı.
‘RUTİN UYGULAMA’
Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların ruhsatlandırması ve miat belirleme süreçleri Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılmaktadır. İlk kez ruhsat alan ürünlerde bu süre 3 (üç) ay olarak belirlenmektedir. Bu şekilde kısa raf ömrü ile ruhsat verilmesi rutin bir uygulama olup ürünlerin raf ömürleri stabilite (kararlılık) verileri doğrultusunda güncellenebilmektedir. Son kullanma tarihi geçmiş, etkinliği olmayan bir ilacın hastalarımıza verilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımız kendilerine verilen ilaçları gönül rahatlığı ile kullanabilirler.”
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