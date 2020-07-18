'Korona, sivrisinekler yoluyla bulaşır mı?' sorusuna net yanıt geldi
ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün insanlara sivrisinekler yoluyla bulaşamayacağını doğruladı.
Kansas Üniversitesi Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsü Yöneticisi Stephen Higgs ve meslektaşlarının, Veterinerlik Fakültesi çalışanlarıyla yürüttüğü ve sivrisineklerin koronavirüs bulaştırma kapasitesi üzerine yapılan ilk deneysel çalışma olan araştırmanın ayrıntıları, 'Scientific Reports' dergisinde yayımlandı.
Araştırmada, yeni tip koronavirüsün 'Aedes aegypti, Aedes albopictus ve Culex quinquefasciatus' diye anılan üç yaygın sivrisinek türünde yeniden üreyemediği, dolayısıyla virüsün sivrisineklerden insanlara bulaşamayacağı sonucu elde edildi.
Higgs, "Dünya Sağlık Örgütü, kati biçimde sivrisineklerin virüsü bulaştıramayacağını dile getirmiş olsa da çalışmamız, bu teoriyi destekleyen kapsamlı veriyi ortaya koyması bakımından bir ilk" değerlendirmesini yaptı.
Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsünde, Rift Vadisi ateşi ve Japon ensefaliti dahil hayvanlardan insanlara bulaşan diğer hayvan patojenleri üzerinde de araştırmaların yürütüldüğü belirtiliyor.
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