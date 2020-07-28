Koronavirüs, Alzheimer ile Parkinson hastalarını da olumsuz etkiledi

28 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan, ancak tedavilerinin aksamaması gereken grubun başında Alzheimer ve Parkinson hastaları geliyor. Bu süreçte 65 yaş ve üzeri Alzheimer ile Parkinson hastalarının bir kısmı hastanelere gidemiyor ve hekimlerinden sağlık durumları hakkında bilgi alamıyor. Uzmanlar, pandemi sırasında bu kişilerin daha fazla risk altında olabileceklerini belirterek “Çünkü izolasyonun, el yıkamanın gerektiğini anlamayabilir ya da unuturlar, alınan önlemler nedeniyle kaygıları ve stresi artabilir” dediler.

Ülkemize yaklaşık 1 milyon demans (bunama) hastası olduğu, bunların içinde de 600 bin civarı Alzheimer tipi demans (bunama) hastası olduğu tahmin ediliyor. Parkinson hastalığı ise en sık görülen hareket bozukluğu hastalığı olup Türkiye’de 150 bin civarında hastanın olduğu belirtiliyor. Prof. Dr. Görsev Yener, hem Alzheimer hastalığı hem de Parkinson hastalığının sinir sisteminin kendiliğinden gelişen ve şu anda önleyici tedavinin olmadığı hastalıklar arasında geldiğini belirterek “Her ikisinde de belirtileri azaltmaya yönelik ilaçlar geçici bir süre hastaların ve hasta yakınlarının hayatını kolaylaştırmaktadır” dedi. Alzheimer hastalığı için henüz deneme noktasında olan ve ruhsat almamış ilaç denemelerinin devam ettiğini anımsatan Yener, Parkinson hastalığında da henüz deneme noktasında olan ve ruhsat almamış ilaç denemeleri devam ettiğini anlattı.

KORONA DÖNEMİ ÖNERİLERİ

Alzheimer hastalığı için hasta yakınlarına yönelik geliştirilen “Alzheimer’in Sesi” ve Parkinson hastalığı için hasta ve hasta yakınlarına yönelik “Parkinson’da Yanımda” aplikasyonlarının hastalara bu anlamda kolaylık sunduğunu anımsatan Yener, özetle şunları kaydetti: “Pandemi sırasında demanslı kişilerin daha fazla risk altında olmaları muhtemeldir. Görsel veya yazılı hatırlatıcılar konarak el yıkamaları sağlanabilir. Bu işaretler banyoya, evin girişine konabilir. Telefon konuşması veya görüntülü aramaların günlük olarak belirli zamanlarda yapılması ve hastaların desteklenmesi önerilir. Hastalarda kafa karışıklığının ortaya çıkışı Covid-19 hastalığının ilk belirtisi olabileceği gibi başka bir tıbbi durumun tabloya eklenmesi ile de ilgili olabilir.”

İKİ YENİ UYGULAMA

Abdi İbrahim, koronavirüs sürecinde Parkinson hastaları için akıllı takip özelliğinin, Alzheimer hastaları için ise hastalıkla ilgili merak edilen bilgilerin yer aldığı iki mobil uygulamayı hayata geçirdi. Abdi İbrahim Merkezi Sinir Sistemi Bölüm Direktörü Cenkay Türedi, “Parkinson’da Yanımda uygulaması, hastaların akıllı semptom takip özelliği ile birlikte, fizyoterapi, yüz ve nefes egzersizi gibi ilaç dışı yöntemlere ulaşabilmesini sağlıyor. Alzheimer’ın Sesi uygulamasında ise hasta ve hasta yakınları ihtiyaçları olan tüm bilgilere ulaşabiliyorlar. Ücretsiz indirilen uygulamalar, yoğun günler geçiren hekimlerimize zaman tasarrufu, hasta ve hasta yakınlarına ise takip kolaylığı ile düzenli bilgi sağlıyor.”