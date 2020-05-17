Koronavirüs hakkında yeni iddia: Akıl sağlığını da etkileyebilir
Çinli yetkililerin, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) potansiyel etkileri arasına bazı organ hasarlarını ve akıl sağlığını dahil ettiği iddia edildi.
Çin'de 4 bin 633 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetmiş, vaka sayısı 82 bin 933 olarak açıklanmıştı. South China Morning Post'un haberine göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından dün yayınlanan yönergelerde, iyileşen bazı Covid-19 hastalarının, akciğer ve kalp hasarı, kas kaybından doğan hareket sorunları ve psikolojik rahatsızlıklardan ötürü tedaviye ihtiyaç duyabileceği ifade edildi.
Yönergede olası kalp hasarı,
doğrudan virüs ya da hastanın uzun süre yatağa bağlı olması nedeniyle gelişen
anjin ve aritmi olarak örneklendirildi.
Bunun yanı sıra hastalarda
uzuv ve kas fonksiyon kaybı, depresyon, uyuyamama, yeme bozuklukları ve
bilişsel işlevlerde değişimlerin gözlenebileceği belirtildi.
Çin Devlet Müşaviri ve
Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin, Kovid-19 salgınını kontrol altına aldığını
açıklamıştı.
Vang, "Devlet Başkanı Şi
Cinping'in kişisel yönetimi ve yönlendirmesi altında Çin, zorlu ve sıra dışı
çabalarla, Kovid-19 salgınını kontrol altına aldı, mevcut salgınla mücadele
sürecinde ekonomik ve sosyal hayatın kademeli şekilde normalleşmesi yönünde
sebat ediyor." ifadelerini kullanmıştı.
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