'Koronavirüs hastalarında saç dökülmesi görülüyor'
Prof. Dr. Arzu Ataseven, bazı koronavirüs hastalarında saç dökülmesi görüldüğünü belirterek, "Özellikle son zamanlarda hızlı artış var bu konuda. Her iki cinste de saç dökülmeleri mevcut ama erkeklerde daha yoğun" dedi.
Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ataseven, son dönemlerde beklenmedik şekilde koronavirüs kaynaklı cilt lezyonları gördüklerini belirtti.
Prof. Dr. Ataseven, "Koranavirüs, tüm organlarda olduğu gibi dermatolojik olarak da çok sayıda bulgularla seyrediyor. Bize başvuran hastalarımızda koronavirüs tanısı konmadan ciltte bulgular ortaya çıkıyor. Çok çeşitli cilt bulgularını gördüğümüzde hastaya öncelikle koronavirüs klasik semptomlarını soruyoruz" diye konuştu.
HER 5 HASTADAN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR
Ortalama her 5 koronavirüs hastasından 1'inde cilt bulguları seyredildiğini belirten Ataseven, "Bu bulgular arasında en sık 'makülepapüler' dediğimiz kızarıklıklar şeklinde başvuruyor hastalar bize. Bunun haricinde 'ürtiker' dediğimiz, halk arasında da bilinen 'kurdeşen' gibi kızarık, kabarık ve kaşıntı cilt bulgularıyla gelebiliyorlar. 'Veziküler' dediğimiz su toplar tarzda su çiçeği benzeri gelen hastalarımız da oluyor" dedi.
'ERKEKLERDE DAHA FAZLA'
Hastaların da saç dökülmelerinden de muzdarip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ataseven, "Özellikle koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten 2 ile 4 ay arası sonrasında gördüğümüz saç dökülme şikayetleri geliyor. Geç bir bulgu, bunun nedeni ise hastaların çok ciddi stres geçirmesi. Stres, 'telogen effluvium' yani halk arasında mevsimsel saç dökülmesi dediğimiz olaya neden olabiliyor. Yine para büyüklüğünde yuvarlak açıklıklar şeklinde saç dökülmeleri mevcut. Erkeklerde özellikle tepeden açılma, fontel bölgelerden içeri doğru dökülmeler görülebiliyor. Kadınlarda da bu saç dökülmeleri görülüyor tabi ki. Özellikle son zamanda hızlı artış var bu konuda. Her iki cinste de saç dökülmelerini görüyoruz ama erkeklerde daha yoğun bu durum. Kliniğimizde de normal mi yoksa hastalığa bağlı saç dökülmesi mi, bunun da testini yapıyoruz" diye konuştu.
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