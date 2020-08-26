Koronavirüs ile ilgili umut veren gelişme: Virüsü öldüren madde bulundu

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:31

Dünya çapında 24 milyondan fazla insana bulaşan ve 824 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs ile ilgili umut verici bir gelişme yaşandı.

İngiliz Sky News, İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı’nda (DSTL) yapılan araştırmalar sonucunda Covid-19’a sebep olan koronavirüsünü öldüren bir madde keşfedildiğini duyurdu.

Bilim insanları sinek kovucu spreylerde bulunan Citriodiol isimli materyalin koronavirüsünü öldürdüğünü tespit etti.

"VİRÜSÜNÜN DİĞER TÜRLERİNİ ÖLDÜRÜYOR"



Araştırmalarla ilgili ilk sonuçları kamuoyu ile paylaşyan DSTL, Citriodiol’ün corona virüsünün diğer türlerini öldürdüğünü duyurdu. Konuyla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtilirken sadece sinek ilacının sıkılmasının corona virüsüne karşı tek başına bir çözüm olmayacağı kaydedildi.

Citriodiol’ün okaliptüs yaprakları ve gövdesinden elde edilen yağlardan yapıldığı vurgulanırken, İngiliz Silahlı Kuvvetleri’nin sinek ilaçlarını depoladığı aktarıldı. Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle Sky News’ten aktardığı haberde DEET isimli kimyasal yerine Citriodiol kullanılan ilaçların depolandığı belirtildi.

Kaynak: Sözcü