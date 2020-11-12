Koronavirüs salgınında 'örnek şehir' kırmızıya büründü
Koronavirüs salgınının tekrar artışa geçmesinin ardından salgının başından bu yana sayılarının düşük seyrettiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın örnek şehir olarak gösterdiği Tekirdağ'ın kırmızıya dönmesi Türkiye'deki artışa son örnek oldu.
Koronavirüsünde aşı ve tedavi umudu artarken salgının bugüne kadar çok öne çıkmayan merkezlerde yaşanan artış endişe yaratıyor. Salgınının başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın örnek olarak gösterdiği Tekirdağ'da son bir ay içinde vakalar hızla arttı.
BAKAN DOĞRULADI
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında geçtiğimiz aylar boyunca beyaz ve hafif şekilde mavi olarak görünen Tekirdağ, artık kırmızıya büründü.
Daha önceki açıklamalarını aksine Bakan Koca da 30 Ekim'de şehir için riskin arttığına dikkat çekerek, "Artış İstanbul'a gidiş-gelişlerin fazla olduğu şehirlerde de yüksektir. Balıkesir ve Tekirdağ'da yüzde 95, Düzce ve Bilecik'te yüzde 99" demişti.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek
- Fatih Altaylı'ya yeni görev
- İşçiye yeni yük yolda
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
- İki harika Türk neyin kanıtıdır?
Video Haberler
- Akşener yurttaşla türkü söyledi
- Beyoğlu'nda insanlık ölmemiş dedirten davranış
- Zeytinburnu'nda banka şubesine sopalı saldırı kamerada
- Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Korkunç an kamerada
- Sakarya'da insanlık ölmüş dedirten olay!
- İnce'nin 'Tele1’e neden çıkamıyorum' sözlerine yanıt
- Berat Albayrak'a ağır gönderme
- Havai fişek fabrikasındaki facianın görüntüleri
- Taksim'deki yasaktan bihaber olanlara ceza yağdı!
- Büyükçekmece'de korkunç olay!
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek
- Fatih Altaylı'ya yeni görev
- İşçiye yeni yük yolda
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
- İki harika Türk neyin kanıtıdır?