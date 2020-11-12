Koronavirüs salgınında 'örnek şehir' kırmızıya büründü

Koronavirüs salgınının tekrar artışa geçmesinin ardından salgının başından bu yana sayılarının düşük seyrettiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın örnek şehir olarak gösterdiği Tekirdağ'ın kırmızıya dönmesi Türkiye'deki artışa son örnek oldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2020 Perşembe, 21:37
Koronavirüs salgınında 'örnek şehir' kırmızıya büründü
Abone Ol google-news

Koronavirüsünde aşı ve tedavi umudu artarken salgının bugüne kadar çok öne çıkmayan merkezlerde yaşanan artış endişe yaratıyor. Salgınının başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın örnek olarak gösterdiği Tekirdağ'da son bir ay içinde vakalar hızla arttı.

BAKAN DOĞRULADI

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında geçtiğimiz aylar boyunca beyaz ve hafif şekilde mavi olarak görünen Tekirdağ, artık kırmızıya büründü.

Daha önceki açıklamalarını aksine Bakan Koca da 30 Ekim'de şehir için riskin arttığına dikkat çekerek, "Artış İstanbul'a gidiş-gelişlerin fazla olduğu şehirlerde de yüksektir. Balıkesir ve Tekirdağ'da yüzde 95, Düzce ve Bilecik'te yüzde 99" demişti.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler