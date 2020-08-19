Koronavirüs tedavisi gören belediye başkanı yaşamını yitirdi
Konya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaşamını yitirdi.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Covid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.
Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AKP'den belediye başkanı seçilmişti.
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