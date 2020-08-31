Koronavirüs vaka sayısı grip vakalarının 5 katı

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:55

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD’de 6 milyon 139 bin 466 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 186 bin 857 kişi yaşamını yitridi. Yani ABD hala salgının merkez üssü konumunda.



Yaşamını yitirenlerin sayısı en fazla olan ülkeler ise sırasıyla;



BREZİLYA

MEKSİKA

HİNDİSTAN

İNGİLTERE

İTALYA

FRANSA

İSPANYA

PERU

İRAN

KOLOMBİYA

RUSYA

GÜNEY AFRİKA



Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre küresel koronavirüs vaka sayıları yıllık olarak kayıtlara geçen grip vakalarının en az 5 katını geçmiş durumda.



