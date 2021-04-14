Koronavirüs yasakları Cem Yılmaz'ı da vurdu

Cem Yılmaz'ın Nisan ayında gerçekleştireceği gösteriler koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2021 Çarşamba, 16:12
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Cem Yılmaz geçtiğimiz sezona damga vuran ve kapalı gişe oynadığı CMYLMZ–Diamond Elite Platinum Plus oyununun ertelendiğini duyurdu. 

Tim Show Center'da 15-16 Nisan olarak planlanan gösteriler 20-21 Mayıs 2021'e ertelendi. 

Yılmaz, Twiitter'dan yaptığı açıklamada, "Ertelendim" dedi. 


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