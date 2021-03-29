Son dakika gelişmesi... Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kabine toplantısı başladı

29 Mart 2021 Pazartesi, 16:48

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı, saat 16.00'da başladı. Kabinenin gündemini son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları ve yeni önlemler, ekonomideki gelişmeler ile Suriye ve terörle mücadele oluşturuyor.

YETKİLİ İSİM REUTERS'A KONUŞMUŞTU

Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı öncesinde, Reuters'a konuşan bir yetkili, "Son günlerde koronavirüs vaka sayısı 30,000'in üzerine çıktı. Aşılamaya rağmen son normalleşmeye yönelik kararlardan sonra vaka sayıları maalesef fazla artış gösteriyor. Bazı kararlar alınmak zorunda kalınabilir" ifadelerini kullanmıştı.

"DAHA SERT TEDBİRLER GÖREBİLİRİZ"

Bazı illerdeki artışın artık kabul edilebilir seviyelerin çok üstüne çıktığını ve il bazında bazı kararların gündeme gelebileceğini, yerel bazlı adımların atılabileceğini kaydeden aynı yetkili, "Koronavirüs haritası güncellenecek. Haftasonlarına yönelik yine sokak kısıtlamasının yanı sıra Ramazana yönelik bazı daha sert tedbirleri de görebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.