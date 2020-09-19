Koronavirüse yakalanan babanın en duygusal anları

19 Eylül 2020 Cumartesi, 13:53

İzmir'de yaşayan Sertan Şahin, kendisini halsiz hissedince hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Sertan Şahin, yakınlarına haber vererek evde bir odaya kapandı. 3 gündür karantinada olan Sertan Şahin'in 18 aylık kızı Eylül sık sık babasının bulunduğu oda önüne gelerek ona sesleniyor. Kapı altındaki aralıktan bakan Eylül ile babası sık sık göz göze geliyor. Duygusal anlar yaşayan baba o anları cep telefonuyla kaydedip uyarı için paylaştı.

"MASKENİZİ TAKIN KİMSENİN VEBALİNE GİRMEYİN"



Kurallara uyulmasını isteyen Şahin, "Yanımda bulunan arkadaş pozitif çıkmıştı. Ben de test oldum. Akşam saatlerinde test sonucum pozitif çıktı. İzole oldum ve tamamen odaya kapandım. Videoda gördüğünüz gibi kızıma bile sarılamadım. Maskenizi takın kimsenin vebaline girmeyin. Kimse bunları yaşamak zorunda değil. Maske takmak bunları yaşamaktan daha kolay" dedi.

"YAŞAMAK İÇİN BİR NEDENİM OLDUĞUNU ANLADIM "



"Yan oda da eşim ve çocuğum bulunuyor" diyen Şahin, "Hiçbir şekilde yanlarına gidemiyorum sarılamıyorum gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı. Sertan Şahin, "Kızım baba dedikçe o anki psikoloji çok farklı, yaşamanız lazım. Kötü olmadım ama yaşamak için bir nedenim olduğunu anladım" diye konuştu.



