Koronavirüse yakalanan İsmail Küçükkaya’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan gazeteci İsmail Küçükkaya sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2020 Pazar, 09:21
Koronavirüse yakalanan İsmail Küçükkaya’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan gazeteci İsmail Küçükkaya sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. 

Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Günaydın. Durumum iyidir. Bugün evde tedavim ve zorunlu izolasyonum bitiyor. Bir hafta daha istirahat edip; 16 Kasımda işbaşı yapıyorum. Teşekkür ederim" ifadesini kullandı.



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