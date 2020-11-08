Koronavirüse yakalanan İsmail Küçükkaya’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan gazeteci İsmail Küçükkaya sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan gazeteci İsmail Küçükkaya sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Günaydın. Durumum iyidir. Bugün evde tedavim ve zorunlu izolasyonum bitiyor. Bir hafta daha istirahat edip; 16 Kasımda işbaşı yapıyorum. Teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
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